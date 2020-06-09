Последние новости рубрики Политика
15 июня 2020 17:09  [87] "Укрупнение структурных подразделений нижегородской мэрии поможет ей использовать системный подход к задачам", - Александр Суханов
15 июня 2020 16:54  [89] "Для нижегородцев форматы голосования за поправки в Конституцию - удобны и безопасны", - Марина Еминцева
15 июня 2020 15:23  [103] Нижегородцам подготовили почти 2,2 тысячи участков для голосования по поправкам в Конституцию
15 июня 2020 11:25  [166] "В условиях пандемии к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно", - Карим Ибрагимов
15 июня 2020 10:24  [528] Депутаты ЗС НО рассказали о преимуществах общероссийской базы вакансий "Работа в России"
15 июня 2020 10:14  [195] "Нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования", - Дмитрий Сватковский
13 июня 2020 18:21  [471] "Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства", - Владимир Солдатенков
13 июня 2020 16:26  [414] "Нижегородская область на 100% готова к проведению дистанционного голосования", - Маргарита Красилевская
13 июня 2020 14:30  [723] "Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - Эрадж Боев
13 июня 2020 12:01  [416] "Электронное голосование – это подтверждение доверия к региону и свидетельство его успешного цифрового развития", - Ольга Щетинина
Политика

"Для нижегородцев форматы голосования за поправки в Конституцию - удобны и безопасны", - Марина Еминцева

15 июня 2020 16:54  [89] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева прокомментировала важность участия в предстоящем голосовании за поправки в Конституцию РФ

"Приняв участие в голосовании 1 июля 2020 года, каждый сможет выразить свое отношение к предложенным президентом России Владимиром Путиным изменениям в Конституции. У нижегородцев есть возможность голосования в двух форматах: очно и онлайн. Я считаю, что оба варианта удобны и безопасны при соблюдении необходимых правил. Выбор каждый сделает сам. Лично я планирую использовать новый вариант голосования – онлайн", - сказала Марина Еминцева.

"Сегодня мы все осознали, как важна забота государства о гражданах, особенно когда возникают сложные, непредвиденные обстоятельства. На мой взгляд, все вносимые в Конституцию нашей страны изменения своевременны и актуальны. Установление единых правовых основ системы здравоохранения, образования, нашей безопасности при применении информационных технологий, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных выплат, поддержка волонтерской деятельности, укрепление защиты семьи, охрана окружающей среды, то есть обеспечение единой социально ориентированной государственной политики, - все перечисленные поправки вселяют оптимизм и веру в улучшение жизни россиян", - считает депутат.

"Вносимые изменения в большей мере направлены на дальнейшее укрепление и соблюдение прав граждан. Мы должны это поддержать, приняв участие в голосовании", - подытожила Марина Еминцева.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph