"Для нижегородцев форматы голосования за поправки в Конституцию - удобны и безопасны", - Марина Еминцева Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева прокомментировала важность участия в предстоящем голосовании за поправки в Конституцию РФ

"Приняв участие в голосовании 1 июля 2020 года, каждый сможет выразить свое отношение к предложенным президентом России Владимиром Путиным изменениям в Конституции. У нижегородцев есть возможность голосования в двух форматах: очно и онлайн. Я считаю, что оба варианта удобны и безопасны при соблюдении необходимых правил. Выбор каждый сделает сам. Лично я планирую использовать новый вариант голосования – онлайн", - сказала Марина Еминцева.

"Сегодня мы все осознали, как важна забота государства о гражданах, особенно когда возникают сложные, непредвиденные обстоятельства. На мой взгляд, все вносимые в Конституцию нашей страны изменения своевременны и актуальны. Установление единых правовых основ системы здравоохранения, образования, нашей безопасности при применении информационных технологий, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных выплат, поддержка волонтерской деятельности, укрепление защиты семьи, охрана окружающей среды, то есть обеспечение единой социально ориентированной государственной политики, - все перечисленные поправки вселяют оптимизм и веру в улучшение жизни россиян", - считает депутат.

"Вносимые изменения в большей мере направлены на дальнейшее укрепление и соблюдение прав граждан. Мы должны это поддержать, приняв участие в голосовании", - подытожила Марина Еминцева.