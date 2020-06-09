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Общество

Нижегородская кардиохирургическая больница возобновит плановую госпитализацию с 1 июля

15 июня 2020 17:25  [79] Общество

Нижегородская специализированная кардиохирургическая больница имени академика Б.А. Королева (СККБ) с 1 июля возобновит плановую госпитализацию пациентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщил главный врач больницы Антон Максимов,  сегодня СККБ работает в режиме повышенной готовности. 

"Консультации проводятся с помощью телемедицины. К решению сложных вопросов всегда готовы подключиться сразу несколько специалистов из разных медицинских учреждений, в том числе и федеральных" - рассказал он.

Антон Максимов также рассказал, что всего в мае кардиохирурги провели порядка 100 операций пациентам, состояние здоровья которых не позволяют перенести госпитализацию и оперативное вмешательство на более поздний срок, после снятия всех ограничительных мер.

"Среди них - 15 операций на клапанах сердца, около 30 операций на сосудах, несколько десятков аортокоронарных шунтирований, а также 10 операций детям. Необходимость экстренного вмешательства также помогают выявить телеконсультации", - пояснил Антон Максимов. 

Напомним, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году в Нижегородской области создана система оказания помощи пациентам с острым аортальным синдромом. Она позволяет круглосуточно оказывать консультативную и хирургическую помощь на базе ГБУЗ НО "СККБ" пациентам с острыми жизнеугрожающими заболеваниями аорты. 

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