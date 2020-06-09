Светосигнальная арматура: особенности, разновидности, преимущества

На любом промышленном предприятии важную роль во всех работах играют электрические цепи. В случае возникновения неполадки в этой системе, зачастую частично блокируется вся работа. Для того чтобы отследить изменения в электрической цепи, используют светосигнальную арматуру от Гесла.
Особенности устройства
Светосигнальная арматура представляет собой световые приборы, предназначенные для индикации состояний электроцепей. Сейчас встречаются разные модели этого устройства. Самая популярная классификация изделия – по типу источника света. Различают следующие виды:
К основным достоинствам светосигнальной арматуры относят:
Светосигнальная арматура – это необходимое изделие на любом предприятии, позволяющее быстро определить неисправности в электрической цепи. В ассортименте можно найти устройство разного цвета и прозрачности. Кроме того, существует и несколько модификаций изделия: двухцветное или мигающее свечение, наличие предохранителей и степень прозрачности или окрашенности линзы.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+