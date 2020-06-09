Светосигнальная арматура: особенности, разновидности, преимущества

На любом промышленном предприятии важную роль во всех работах играют электрические цепи. В случае возникновения неполадки в этой системе, зачастую частично блокируется вся работа. Для того чтобы отследить изменения в электрической цепи, используют светосигнальную арматуру от Гесла.

Особенности устройства

Светосигнальная арматура представляет собой световые приборы, предназначенные для индикации состояний электроцепей. Сейчас встречаются разные модели этого устройства. Самая популярная классификация изделия – по типу источника света. Различают следующие виды:

LED-лампы. Это современный вид источника света, который отличается высоким качеством и хорошими практическими характеристиками. Единственный минус такого оборудования – высокая стоимость изделия.

Светодиодные. Самый популярный вариант, который отличается хорошими характеристиками и доступной стоимостью. Именно светодиодные модели считаются хорошей альтернативой обычным лампам накаливания.

К основным достоинствам светосигнальной арматуры относят:

Сниженное потребление тока. Небольшое потребление тока позволяет снижать затраты на электричество.

Высокая степень защиты. Светосигнальная арматура зачастую изготовлена по всем стандартам и ГОСТам, благодаря чему устройство полноценно работает даже при больших нагрузках.

Надежность и качество. Светосигнальная арматура отличается большой устойчивостью к разным внешним воздействиям, в том числе и к серьезным механическим нагрузкам. Помимо всего прочего, изделие нормально функционирует даже при максимально низких или высоких температурах.

Устройство обеспечивает безотказную работу в течение 25 000 часов.

Светосигнальная арматура – это необходимое изделие на любом предприятии, позволяющее быстро определить неисправности в электрической цепи. В ассортименте можно найти устройство разного цвета и прозрачности. Кроме того, существует и несколько модификаций изделия: двухцветное или мигающее свечение, наличие предохранителей и степень прозрачности или окрашенности линзы.

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