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Общество

Минздрав поддержал предложения "Единой России" по новым льготам для врачей

18 июня 2020 15:19  [73] Общество

Министерство здравоохранения РФ поддержало предложения "Единой России" по новым льготам для врачей. Об этом сообщили в НРО партии.

Инициативы обсудили в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и координатора партпроекта "Здоровое будущее", председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в преддверии Дня медработника.

"Единая Россия" предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон "Об основах здоровья граждан".

"Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек", - сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах.

"Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными.

"Приватизация служебного жилья - безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать. Первоочередной прием детей медиков в детские сады - это тоже очень важный элемент, поскольку это дает возможность медикам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей и тем самым социальную функцию свою обеспечить в полном объеме", - сказал он.

Кроме того, министр поблагодарил "Единую Россию" за помощь медучреждениям во время пандемии. Напомним, партия собрала более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили.

Отметим, в Нижегородской области введены региональные выплаты для сотрудников медучреждений, работающих с больными коронавирусом. Они касаются тех категорий работников, которые не вошли в федеральные перечни.

Губернатор Глеб Никитин подписал распоряжение о региональных стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских организаций, работающим с COVID-19, за март - июнь 2020 года.

"Многие категории сотрудников, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, не попали в перечень тех, кому положены федеральные выплаты. Например, это специалисты диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. У них уровень риска при контакте с больными сопоставим с риском, которому подвергаются их коллеги, работающие с больными непосредственно в стационарах. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы - все эти люди трудятся с полной самоотдачей, и их надо обязательно вознаградить", - сказал Глеб Никитин.

Всего на эти цели будет направлено 150 млн рублей, выплаты уже начались.

 

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