Экс-замначальника нижегородской ИК заставлял осужденного выполнять личные поручения Происшествия

Бывшего заместителя начальника ФКУ ИК - 12 ГУФСИН России по Нижегородской области осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Дело в том, что с марта 2017 по январь 2020 года подсудимый незаконно заставлял выполнять личные поручения одного из осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении.

По его указанию осужденный несколько раз собирал и загружал в лесовоз бесхозную древесину, которую продавал жителям Тоншаевского района. Древесину он возил на транспорте, при этом права вождения у него отсутствовали. Доказано, что местные жителей приобретали у него древесину за 8-15 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования из органов ФСИН обвиняемый уволен.

Суд приговорил бывшего сотрудника ИК к двум годам условно. Кроме того, он лишается права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов сроком на 3 года.