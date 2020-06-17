Пенсионерка в Нижнем Новгороде убила молодого гражданского мужа, - СУ СК Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Канавинского района, которую подозревают в убийстве 33-летнего гражданского мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что преступление произошло вечером 17 июня 2020 года в квартире дома по ул.Искры Канавинского района.

Как рассказала на допросе подозреваемая, в этот день сожитель был пьян и вел себя агрессивно. В ходе ссоры он замахнулся на женщину табуреткой, а она в ответ ударила его ножом.



После случившегося женщина вызвала скорую, но потерпевший скончался до прибытия медиков.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело предусмотренное статьей "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ).