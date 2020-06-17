"Электронное голосование – это удобно, быстро, безопасно", - Елена Загайнова Политика

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2020 года назначил голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Нижегородской области с 25 по 30 июня 2020 года также пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По состоянию на 19 июня более 91 тысячи нижегородцев уже подали заявки на участие в ДЭГ.

Ректор Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Елена Загайнова поделилась мнением о преимуществах нового способа голосования:

"Дистанционное голосование, прежде всего, очень удобно для избирателей. Можно находясь дома или на даче спокойно подать заявление через Госуслуги, получить подтверждение и проголосовать в удобное для избирателя время. Нет необходимости идти на избирательный участок и подвергать своё здоровье определённым рискам в условиях сложной эпидемиологической обстановки", - считает Елена Загайнова.

"За этой формой голосования - будущее. Многие организационно-управленческие процессы в разных сферах деятельности уже успешно проходят в электронном формате. Так, к примеру, в университете в таком формате мы проводим голосования по конкурсному избранию, а это достаточно сложные варианты голосования, когда ты выражаешь свою позицию и мнение о том или ином человеке. И здесь система работает без сбоев и нареканий", - поделилась она.

"Считаю, что процесс перехода от очного к электронному голосованию будет постепенным и будет продиктован не решениями "сверху", а реалиями нашей жизни, когда люди всё больше будут осознавать, что это удобно, быстро, безопасно", - сказала ректор ННГУ.

Напомним, ЦИК РФ избрал Елену Загайнову заместителем председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. К полномочиям ТИК ДЭГ относится организация дистанционного электронного голосования. Комиссия обеспечивает подсчет голосов, установление итогов дистанционного голосования и их передачу в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области. Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо подать заявление на портале Госуслуг, где у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись, до 14:00 21 июня 2020 года. После обработки данных избирателю будет одобрено его право воспользоваться дистанционным способом голосования. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников очного голосования на избирательных участках.

С 25 по 30 июня избиратель сможет проголосовать в специальной вкладке портала, где он получит доступ к информации о голосовании и электронный бюллетень. После того, как гражданин проголосует, ему придет подтверждение о том, что голосование состоялось.