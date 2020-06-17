Снятие ржавчины и старой краски с помощью шлифовальных кругов от производителя «Новоабразив»

Компания Novoabrasive – один из крупных в Европе производитель шлифовальных кругов, абразивных отрезных кругов. Они используются для обработки металла и камня. При изготовлении продукции используются европейские технологии, высокие стандарты качества. На заводе создается более 30 миллионов отрезных кругов в год. Компания имеет международный опыт в поставках продукции в более чем 35-ть стран мира. Она имеет безупречную репутацию. Продукция сертифицирована, зарегистрировано более пятидесяти торговых марок.

Основные предложения

• Круги отрезные по металлу.

• Шлифовальные круги по металлу.

• Круги лепестковые торцевые.

• Круги для рельс.

• Круги отрезные по камню.

Данные категории включают десятки наименований. Это круги и диски различного назначения, размеров и качеств.

Как снять коррозию и краску

Для снятия ржи и лакокрасочного покрытия необходимо произвести несколько предварительных процедур. Поверхность отмывают и обезжиривают. Непосредственно для снятия используют различные механические устройства. Преимущественно это щетки, шлифовальные машинки и пескоструйные устройства. Отличным решением является использование шлифовальных дисков и кругов бренда «Новоабразив».

Для удаления небольших шероховатостей на ЛКП оптимально подходит эксцентриковая машинка ротационно-вибрационного типа. Для нее стоит подобрать шлифовальные круги P80 для обработки основной области, P150 – нужна для шлифования зон переферии.

Для обработки покрытий с большим слоем ЛКП оптимально использовать угловую зачистную машинку (пневмоболгарка, шлифовальная машинка ротационного типа). В них используют обыкновенные фибровые круги или с соединением «на липучке».

Для обработки коррозии оптимальна та же зачистная машинка. В ней стоит использовать фибровые или лепестковые круги. Для удаления ржи в трудных для шлифовки зонах оптимальна машинка осевого типа или небольшая углошлифовальная машинка. Их оснащают особыми шлифовальными валиками или небольшими зачистными кругами.

Имеются и другие варианты для проведения таких работ.

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