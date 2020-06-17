"Горячую линию" об изменениях в законодательстве о занятости населения проведут в Нижегородской области Общество

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области организует "горячую линию" об изменениях в законодательстве.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, мероприятие будет проходить с 22 июня по 12 июля. Звонки принимаются в рабочие дни с 08:00 до 20:00.

Сотрудники управления проконсультируют граждан и работодателей об изменениях в организации работы службы занятости населения (о подаче документов через портал "Работа в России"); об изменениях в законодательстве о занятости населения (увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия по безработице всем потерявшим работу после 1 марта, а также индивидуальным предпринимателям, увеличении минимального пособия по безработице, продлении на 3 месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате 3000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному).

Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27. Кроме того, можно обратиться в районные отделы и центры занятости населения, телефоны которых размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Напомним, что на региональном уровне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ранее была предусмотрена дополнительная компенсационная выплата за счет областного бюджета для безработных, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения региона в этом качестве (по состоянию на 13 марта 2020 года, а также признанных таковыми с 13 марта 2020 г., до вступления в силу Указа Губернатора №53). Правом на эту выплату воспользовались на сегодняшний день 2,8 тысячи нижегородцев.

Уровень безработицы в Нижегородской области в условиях сложной экономической ситуации остается одним из самых низких среди субъектов Российской Федерации.