Свыше 54% нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" уже выздоровели Общество

По данным на 20 июня 2020 года, 8372 жителя региона, то есть 54,6% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. За последние сутки выписаны 288 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Нижегородской области на 20 июня подтверждено еще 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 15 328 человек.

Около 5,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,3 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 14 человек находятся в обсерваторах.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по данным на 20 июня 2020 года, от коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 193. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.