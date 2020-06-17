День НХП в Нижегородской области впервые отпразднуют онлайн Общество

День НХП в Нижегородской области впервые отпразднуют онлайн

День НХП в Нижегородской области впервые отпразднуют в формате онлайн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Промыслы всегда занимали особое место в культуре России. В них отображается все многообразие наших духовных традиций и отличительные черты нашего культурного кода", - заявил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он подчеркнул, что среди российских регионов Нижегородская область лидирует по количеству сохраненных видов народных промыслов: городецкая, хохломская, семеновская росписи, казаковская филигрань, резьба по камню, по дереву, по кости...

Нижегородцев приглашают присоединиться к празднованию и поделиться интересной историей о промыслах и мастерах этой отрасли в социальных сетях под хештегом #нижегородскиепромыслы.

В канун празднования Дня народных художественных в Нижегородской области чиновник поделился историей создания зеленой хохломы в 1970-х годах. Тогда, по его словам, изменения в классическом хохломском узоре казались чем-то немыслимым. Однако предприятию "Хохломская роспись" поступил заказ придумать такой рисунок, который понравится Людмиле Зыкиной. Мастера решили изобразить именно ландыши – любимые цветы певицы.

"И именно тогда был введен в узор зеленый, салатовый и белый цвета. На смелый шаг решилась Татьяна Баранова – художник по росписи. Художественный совет был удивлен, но всем пришлось признать: узор получился красивым. Причем настолько, что его не просто использовали для украшения сервиза, которым Зыкина осталась очень довольна, но и ввели в канон", – поведал Сергей Яковлев.

Отмечается, что к настоящему времени в регионе сохраняются 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов, действуют 29 предприятий в таких видах промысла, как резьба по кости и камню, художественная роспись, металлообработка, вышивка, обработка дерева и кожи, ручное ткачество, лозоплетение и гончарное ремесло и др.

СПРАВКА

21 июня - День народных художественных промыслов. Этот праздник, начиная с 2013 года, отмечают в Нижегородской области в третье воскресенье июня.