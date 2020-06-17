"Новая редакция Конституции будет принята в интересах народа и государства", - Анна Ермакова

"Новая редакция Конституции будет принята в интересах народа и государства", - заявила Анна Ермакова.

Начальник отдела по связям с общественностью Нижегородского театра оперы и балета Анна Ермакова прокомментировала поправки в Конституцию, предложенные Президентом Владимиром Путиным и вынесенные на общероссийское голосование 1 июля.

"Для меня все поправки в Конституцию равнозначны. Считаю, что новая редакция Конституции будет принята в интересах народа и государства. Прежний вариант был написан теми, кто смотрел на Запад, и для тех, кто на Западе жил. Наконец-то, будет закреплен приоритет российского права над международным — значит, перестанут "выкачивать деньги" из нашей страны", - говорит Анна Ермакова.

"Поправка о целостности и неприкосновенности границ долгожданна для всех россиян. Мы столько всего уже потеряли при развале Советского Союза! По сути, все предлагаемые поправки - это серьезные шаги по укреплению государства. Я внутренне тоже человек "государственный", и все предлагаемые изменения, на мой взгляд, очень важны для нашей страны. С глубокой болью наблюдала травлю Валентины Терешковой за ее предложение об обнулении президентского срока. На мой взгляд, если глава государства успешно справляется со своими обязанностями, нельзя его ограничивать во времени", - добавила она.

"Все поправки, касающиеся культуры России, мне тоже очень близки. Важна поправка о русском народе как государствообразующем и о русском языке как государственном. Это подчеркивает аутентичность нашей огромной страны, говорящей на великом, могучем и очень красивом русском языке", - уточнила собеседник.

"Я специально никуда не уеду 1 июля, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать лично. Хотя могла бы проголосовать дистанционно, поскольку считаю себя продвинутым пользователем интернета. Всю мою жизнь выборы — это праздник. Ничего не опасаюсь при очном голосовании. Чего опасаться? Просто надо надеть маску и перчатки. Или о вас позаботятся — выдадут средства защиты прямо на избирательном участке, - резюмировала Анна Ермакова.