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Политика

"Возможность проголосовать онлайн - очень правильное решение в сегодняшней эпидемиологической ситуации", - Руслан Станчев

21 июня 2020 13:05  [196] Политика

"Возможность проголосовать онлайн - очень правильное решение в сегодняшней эпидемиологической ситуации", - Руслан Станчев.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое по решению Президента Владимира Путина состоится 1 июля:
"Я считаю, что возможность проголосовать за поправки в Конституцию РФ онлайн - это очень важное и правильное решение в нынешней сложной эпидемиологической ситуации. Сам я намерен проголосовать именно через сайт Госуслуг – это быстро и удобно. Уверен, что в процессе цифровизации общества мы будем все больше переходить на удаленные сервисы. Конечно, отказываться от оффлайн-голосования пока рано. Если человек хочет выразить свою гражданскую позицию лично, никто не вправе лишать его такой возможности", - говорит Руслан Станчев.
По мнению Руслана Станчева, пакет поправок содержит несколько важных пунктов, таких как защита семейных ценностей, расширение социальных гарантий, право на доступную и качественную медицинскую помощь и пр.
"Мне лично очень важной кажется поддержка волонтеров и НКО. Волонтерское движение за пару лет стало неотъемлемой составляющей жизни нашего общества. Во время вынужденных мер изоляции движение #Мывместе показало, как нужна людям простая человеческая помощь, и как много среди нас неравнодушных граждан. 4 000 человек сейчас в каждодневном режиме делают жизнь тех, кому непросто, проще и немного счастливее. В Нижегородской области волонтеры встречают повсеместную поддержку власти на всех уровнях. Рад, что такая поддержка может стать фундаментальной благодаря принятию поправок в Конституцию РФ", - отметил Руслан Станчев.

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