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Общество

Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле 22 июня

22 июня 2020 08:34  [278] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 4:00 возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь" в Нижегородском кремле 22 июня 2020 года - в День памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Ровно 79 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Страшно даже представить, сколько сил понадобилось, чтобы выстоять и победить. Ранним солнечным утром – таким, как сегодня – понимаешь весь трагизм того момента. Мир и покой на 4 года ушли из жизни страны", - сказал Глеб Никитин. 

"Уже послезавтра, 24 июня, мы будем отмечать 75-летие Парада Победы на Красной площади. Сегодня же мы прежде всего вспоминаем о павших в боях, погибших под фашистскими бомбежками, умерших от голода", - добавил глава региона. 

"В первый же день Великой Отечественной войны в военкоматы Горьковской области было подано около 10 тысяч заявлений от добровольцев. Всего же на фронт ушли более 880 тысяч горьковчан, треть из них никогда не вернулась обратно. Им мы обязаны своими жизнями", - отметил Глеб Никитин.
 

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