Семь территорий для благоустройства представит Дзержинск на рейтинговое голосование Общество

Семь территорий представит Дзержинск на рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства, которое пройдет в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благоустраивать выбранные территории будут в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"До старта голосования осталось меньше суток. Каждый муниципалитет уже определил территории, которые предложат жителям. Наша главная задача сейчас - привлечь как можно больше людей к выбору территорий. Это позволит понять, где важнее создать зону отдыха и каким функционалом ее наполнить. Нацпроект ориентирует нас на создание таких территорий, где людям будет комфортно и интересно проводить время в любое время года", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, жителям Дзержинска предложат проголосовать за площади Привокзальную и Театральную, бульвар Правды, территорию озера Святое, сквер на площади Макарова. Кроме того, на выбор предлагается две территории на проспекте Циолковского – у домов 80-86 и 76-78.

"Дзержинск – второй по численности город в Нижегородской области, который активно ведет работы по благоустройству существующих и формированию новых общественных пространств. Существенный вклад в преображение города вносит наше участие в национальном проекте "Жилье и городская среда". И те пространства, которые мы выносим на голосование, являются крупными объектами, требующими преображения. Кроме того, в этом году благодаря поддержке жителей мы приведем в порядок Торговую площадь, завершим преображение парка "Утиное озеро", комплексно благоустроим большие дворовые территории города", - отметил мэр Дзержинска Иван Носков.

Глава региона Глеб Никитин напомнил, что всего в перечень голосования в области включено 133 объекта: 63 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области.

Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале: golosza.ru.

Кроме того, у нижегородцев будет возможность выбрать общественное пространство, которое, по их мнению, необходимо преобразить, 1 июля на избирательных участках, где организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для участия в выборе общественных пространств для благоустройства необходимо предъявить паспорт.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.