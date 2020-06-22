Дзержинская дума приняла отчет главы города Политика

Депутаты Думы Дзержинска приняли отчет главы города Ивана Носкова. Об этом сообщает пресс-служба дзержинской думы по итогам заседания 23 июня 2020 года.

Депутатский корпус оценил работу главы города как "удовлетворительную".

"С моей точки зрения, прошедший год можно назвать "рабочим". Мы видим, что есть поступательное движение во всех крупных проектах, которые реализуются в Дзержинске. В том числе, строительство школы №2, обустройство инженерных коммуникаций в поселке на Северных воротах, благоустройство парка "Утиное озеро". В течение года обеспечивались необходимые потребности горожан в сферах образования, спорта, культуры. Актуализирована стратегия развития города. Сделано много, несмотря на сложности, которых всегда достаточно при реализации задуманного. Считаю, что "удовлетворительно" - это заслуженная оценка, и хочу поблагодарить главу, всех сотрудников администрации города и муниципальных учреждений за работу в прошлом году", - сказал председатель Думы Дзержинска Сергей Попов.

В ходе обсуждения вопроса депутат Михаил Орлов обратил внимание главы города на необходимость учитывать в городском бюджете достаточный размер трат на ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Помимо подробной информации по итогам предыдущего года, отчет также включает и задачи на текущий год, которые распланированы по направлениям работы: "социальная политика", "организация отдыха и оздоровление детей", "экология", "благоустройство" и т.д.

"По каждому направлению работы намечены свои целевые точки. Например, реализовать второй этап архитектурно-ландшафтной организации озера Святое или завершить капремонт стадиона "Капролактамовец". Поставленные задачи выполняются. Надеюсь, что результаты будут достигнуты, несмотря на определенные ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией", - добавил Сергей Попов.

Иван Носков, в свою очередь, поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие.

СПРАВКА:

Глава города ежегодно представляет Городской думе отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города. По результатам заслушивания отчета Гордума принимает решение о его принятии, в котором дает одну из следующих оценок: "удовлетворительно" или "неудовлетворительно".