Выборы депутатов Думы Дзержинска VII созыва назначены на 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба местного представительного органа власти.
Такое решение принято на заседании 23 июня.
Во второе воскресенье сентября дзержинцам предстоит избрать по одномандатным избирательным округам 36 депутатов сроком на пять лет.
В соответствии с Уставом г.о.г Дзержинск срок полномочий Гордумы составляет пять лет и заканчивается в этом году.
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