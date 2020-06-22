Выборы депутатов Думы Дзержинска VII созыва назначены на 13 сентября Политика

Выборы депутатов Думы Дзержинска VII созыва назначены на 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба местного представительного органа власти.

Такое решение принято на заседании 23 июня.

Во второе воскресенье сентября дзержинцам предстоит избрать по одномандатным избирательным округам 36 депутатов сроком на пять лет.

В соответствии с Уставом г.о.г Дзержинск срок полномочий Гордумы составляет пять лет и заканчивается в этом году.