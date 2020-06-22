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Бизнес

Дзержинские предприниматели, пострадавшие из-за коронавируса, получат поддержку на уровне города

23 июня 2020 16:00  [224] Бизнес

Меры поддержки на уровне города предоставят организациям и предпринимателям Дзержинска, чей бизнес пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции. Решения об этом принято на заседании Думы Дзержинска 23 июня 2020 года.

Среди мер поддержки - льготы по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц, которые выражаются в снижении на 50% подлежащей к уплате налогоплательщиком сумм.

Льготы по налогам будут предоставляться налогоплательщикам, которые попали в перечень отраслей  российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Воспользоваться льготами организации и предприниматели смогут, предоставив документальные доказательства ухудшения экономического уровня развития предприятия, например, информацию о снижении более чем на 10% доходов от реализации товаров, работ или услуг. Конкретный список показателей указан в решениях Думы.

Сумма выпадающих доходов городского бюджета Дзержинска от введения вышеуказанных мер поддержки по налогам составит в 2020 году 5,9 млн рублей.

По мнению председателя комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Юлии Абызовой, данное решение было принято своевременно.

"Надеемся, что налогоплательщикам принятые меры  помогут пережить это трудное время, сохранить для себя бизнес, а для города рабочие места и продолжать работать", - сказала она.

Ещё одна мера поддержки предусматривает  отсрочку  внесения  арендных  платежей  на  период с 1  апреля 2020  по  30 июня 2020 года  на  срок  до  1 декабря 2020 года  арендаторам, внесенным  в   Единый   реестр субъектов малого  и  среднего  предпринимательства, по  договорам  аренды  зданий, помещений и земельных  участков, находящихся  в муниципальной  собственности.

СПРАВКА:                                            

В перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции  фигурируют такие отрасли, как автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), деятельность в области здравоохранения, розничная торговля непродовольственными товарами.

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