"Оптимизация количества городских чиновников закономерна и необходима", - Андрей Дахин Политика

Политолог, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления НИУ РАНХиГС при президенте РФ Андрей Дахин прокомментировал новую структуру администрации Нижнего Новгорода

"Новая структура мэрии, предложенная Юрием Шалабаевым, определенно свидетельствует о тенденции в сторону перераспределения функций аппарата и сокращения количества городских чиновников. Сокращается количество заместителей главы с семи до пяти, объединяются, укрупняются некоторые отраслевые подразделения", - считает политолог.

"Эта тенденция закономерна и необходима. Поле деятельности городской администрации теперь перераспределено между новыми участками городских сервисов, такими, как МФЦ, АНО по различным направлениям работы с гражданами и др. За мэрией остаются контроль, административные функции, их отладка, адаптация к новым обстоятельствам, в частности к взаимодействию с удаленными структурами. Это должно привести к созданию компактного в хорошем смысле бюрократического аппарата", - сказал Андрей Дахин.

"Отмечу, что сам административный процесс тоже должен быть правильно рассчитан, чтобы новая команда справлялась с нагрузками. Через администрацию проходит огромный объем документооборота. И еще одним пунктом оптимизации должен стать перевод всей этой работы на новую технологическую основу. Производительность труда сотрудников нужно повышать за счет внедрения новых современных методов работы, совершенствования электронного документооборота", - добавил он.

Напомним, депутаты думы Нижнего Новгорода сегодня одобрили новую структуру администрации города, которую внес на рассмотрение исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. По сравнению с действующей структурой сокращено количество заместителей главы администрации города с 7 до 5, в том числе появились два первых заместителя: по экономике и городскому хозяйству. При этом количество отраслевых (функциональных) органов сокращается с 28 (фактически существует 29 с учетом управления административно-технического и муниципального контроля и контрольно-ревизионного управления) до 24.