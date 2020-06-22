Проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" можно 1 июля Политика

Проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" можно 1 июля на избирательных участках, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

На сегодняшний день в поддержку инициативы отдано более 740 тысяч голосов. Сбор подписей будет проходить вплоть до присвоения Нижнему Новгороду заслуженного звания. Те, кто еще не успел поддержать инициативу, могут сделать это, пройдя на сайте "ЗаНижний.РФ". Также жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать очно 1 июля на избирательных участках, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию России. Процедура пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

В пресс-службе добавили, что в регионе продолжается онлайн-акция "Бессмертный подвиг", к которой присоединились более 4,5 тысяч человек. Благодаря этому проекту нижегородцы могут увековечить подвиг своих родных, ковавших Великую Победу в тылу в Горьковской области.