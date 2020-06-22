Последние новости рубрики Политика
23 июня 2020 18:42  [160] От четырех до десяти наблюдателей будут работать на избирательных участках Нижегородской области
23 июня 2020 17:04  [181] "Общественное наблюдение за голосованием будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - Валентина Цывова
23 июня 2020 16:42  [305] Проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" можно 1 июля
23 июня 2020 15:35  [154] "Оптимизация количества городских чиновников закономерна и необходима", - Андрей Дахин
23 июня 2020 15:20  [136] Выборы депутатов Думы Дзержинска VII созыва назначены на 13 сентября
23 июня 2020 14:24  [161] Дзержинская дума приняла отчет главы города
23 июня 2020 13:29  [222] Нижегородская дума утвердила дату выборов депутатов VII созыва
23 июня 2020 12:59  [175] "Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства", - Олег Лавричев
23 июня 2020 12:40  [462] Гордума назначила Екатерину Аширову членом нижегородского избиркома
23 июня 2020 12:19  [229] Татьяна Лифанова сложила полномочия члена нижегородского избиркома
Политика

Проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" можно 1 июля

23 июня 2020 16:42  [305] Политика

Проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" можно 1 июля на избирательных участках, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

На сегодняшний день в поддержку инициативы отдано более 740 тысяч голосов. Сбор подписей будет проходить вплоть до присвоения Нижнему Новгороду заслуженного звания. Те, кто еще не успел поддержать инициативу, могут сделать это, пройдя на сайте "ЗаНижний.РФ". Также жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать очно 1 июля на избирательных участках, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию России. Процедура пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

В пресс-службе добавили, что в регионе продолжается онлайн-акция "Бессмертный подвиг", к которой присоединились более 4,5 тысяч человек. Благодаря этому проекту нижегородцы могут увековечить подвиг своих родных, ковавших Великую Победу в тылу в Горьковской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph