"Общественное наблюдение за голосованием будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - Валентина Цывова Политика

"Общественное наблюдение за процессом голосования будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - заявила руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан Валентина Цывова в ходе пресс-конференции, которая прошла в формате вебинара 23 июня 2020 года, в преддверии Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"В зависимости от количества избирателей, на каждом избирательном участке будет работать от 4 до 10 наблюдателей. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции общественное наблюдение будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По прибытии на избирательные участки наблюдателям будут выдаваться одноразовые перчатки, медицинские маски и антисептики для рук, при себе им необходимо иметь достаточный запас питьевой воды. При входе на избирательные участки будет осуществляться температурный контроль, кроме этого, наблюдатели будут регулярно обрабатывать руки и гаджеты. Наблюдатели с признаками ОРВИ не будут допускаться на участки. Запрещен приём пищи на избирательном участке, а также физические контакты. При выезде за пределы избирательного участка наблюдатель будет одет в специальный одноразовый костюм, маски, защитные экраны или очки, запрещен вход в квартиру", - рассказала Валентина Цывова.

Участники мероприятия также подвели итоги заявочной кампании по набору общественных наблюдателей, рассказали об активности политических партий и общественных организаций по делегированию наблюдателей, особенностях работы в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.