Изображение георгиевской ленточки транслируют на нижегородскую телебашню 24 июня Общество

Изображение георгиевской ленточки транслируют на нижегородскую телебашню в день "Марша Победы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня 2020 года. Об этом сообщили в нижегородском филиале ФГУП "РТРС".

Главную телебашню региона также украсит "световой салют".

Кроме того, праздничная подсветка включится на телебашнях в Арзамасе и Сарове. Они будут подсвечены белым.

Праздничная иллюминация будет работать с 21:00 до 02:00.

Напомним, что "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня на Нижневолжской набережной. Там состоится торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Прямая трансляция мероприятия в эфире основных региональных телеканалов состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде.