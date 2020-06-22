Запись для голосования по поправкам в Конституцию открыта на портале "Карта жителя" Общество

Запись для голосования по поправкам в Конституцию открыта на нижегородском портале "Карта жителя", сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что на сайте появилась новая функция, благодаря которой можно записаться на конкретное, удобное время посещения своего избирательного участка для голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, можно оставить заявку на голосование на дому.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ продлится в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля. Это сделано, чтобы на избирательных участках не собиралось одновременно множество людей.

"Форма заблаговременной записи позволит сделать голосование безопасным за счет учета числа одновременного пребывания людей на избирательном участке. В случае голосования на дому эта процедура и вовсе будет бесконтактной", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Чтобы выбрать удобное время и место для голосования, жителям региона необходимо зайти на портал "Карта жителя Нижегородской области". В разделе "Каталог" появилась новая категория - "Избирательные участки". Пользователю необходимо на карте выбрать свой участок.

Другой способ – ввести номер избирательного участка в поисковой строке. Если пользователь не знает номер своего избирательного участка, то он может найти его на сайте ЦИК: http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok.

Далее следует нажать кнопку "Записаться онлайн" и выбрать один из двух предложенных способов голосования: на участке или на дому. Выбрать дату голосования и время. Система покажет вам доступные часы для записи. В случае, если вы хотите отправиться на избирательный участок, система отобразит ожидаемую загрузку на каждый доступный час.

После выбора времени перед пользователем откроется окно с полями для ввода ФИО, адреса пребывания (в случае голосования на дому), контактного номера телефона для связи. После отправки данных пользователь получит СМС-уведомление о записи.

Работа на каждом участке будет организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок будут бесконтактно измерять температуру тела. Участки обеспечат санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски, перчатки и ручки.

В благодарность за ответственное отношение к себе и окружающим каждый пользователь, совершивший запись через портал nn-card.ru, получит 100 доброрублей. Бонусы будут начислены 2 июля.