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Политика

"Защита исторической правды – одна из важнейших поправок в Конституцию", - Людмила Захарова

24 июня 2020 11:59  [105] Политика

Директор Заволжского Дворца культуры Людмила Захарова прокомментировала поправки в Конституцию

"Среди наиболее важных я бы выделила поправку к статье 67, пункт третий - о защите исторической правды: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается". Прекрасно сформулировано! Считаю внесение такого дополнения в Конституцию крайне своевременным", - говорит Людмила Захарова.

"Будучи историком по образованию и патриотом по зову души, не могу с сожалением не признать, что стремление "переписать историю" в нашем обществе существует. Так же как и недружественное нашей стране стремление уменьшить влияние России на ход мировой истории. Поэтому мы должны защищать историческую правду, в данном случае соприкасающуюся с идеологией", - считает директор Дворца культуры.

"Скажу больше – в мире идет информационная война. Я пацифист и, конечно, против каких бы то ни было войн, но всем очевидно, что искажение исторических фактов наносит стране вред не меньший, чем многое другое. Поэтому данную поправку я поддерживаю особенно активно", - отметила Людмила Захарова.

"В той же статье 67 отмечу дополнение к пункту первому: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности". Будучи решительным противником любых проявлений сепаратизма, я – за недопустимость действий, нарушающих целостность Российской Федерации. Страна должна быть единой, сильной, целостной, без расшатывающих ее изнутри движений и группировок. В стране должна быть сохранена историческая память. Это основа. Если эти два условия – защита исторической правды и территориальной целостности страны - будут закреплены в Конституции, только уже ради этого стоит менять прежнюю редакцию Основного закона, чтобы он был максимально приближен к сегодняшним реалиям", - подытожила она.

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