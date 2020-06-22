"Наиболее важными изменениями в Конституции являются социальные поправки", - Андрей Дранишников Политика

Депутат Городской Думы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников прокомментировал изменения в Конституцию, всенародное голосование по которым пройдет 1 июля, по решению президента России Владимира Путина

"Конституция - главный документ страны, отражающий суть политики государства. И поэтому вполне логично, что она должна меняться вместе со страной", - говорит Андрей Дранишников.

"За время, прошедшее с 1993 года, с момента принятия действующей редакции Основного закона, прошло более четверти века - и очень многое изменилось. Изменились наши национальные приоритеты, самые серьезные перемены произошли в обществе, образовались и закрепились совершенно новые институты, например, волонтерство. Да и весь мир вокруг России за эти годы стал другим, и мы должны соответствовать его новым реалиям. Считаю, что поправки, выносимые на всенародное голосование, отразят и зафиксируют сегодняшнее, уже сложившееся состояние России и дадут направление в будущее", - добавил он.

"Лично для меня как для депутата, представляющего во власти своих избирателей, защищающего интересы людей, наиболее важными являются поправки социальной направленности: защита детства, поддержка семьи, индексация пенсий и социальных выплат, фиксация минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Теперь все это будет отражено в нашем Основном законе", - отмечает депутат.

"Нижний Новгород вместе с Москвой получил возможность участвовать в процедуре дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Я считаю, что для нашего города это и почетно, и ответственно одновременно. Сам я, как и многие мои друзья и знакомые, также решил воспользоваться этой возможностью, прошел необходимую регистрацию. После электронного праймериз в мае такая процедура уже не кажется чем-то необычным и удивительным. И, к слову, именно это - еще один показатель перемен, произошедших в стране и мире. Будем идти в ногу со временем!", - подытожил Андрей Дранишников.