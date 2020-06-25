"Голосуя за обновленную Конституцию, мы можем изменить нашу жизнь к лучшему", - Мария Самоделкина Политика

"Голосуя за обновленную Конституцию, мы можем изменить нашу жизнь к лучшему", - заявила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, в числе первых принявшая участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое сегодня стартовало в Нижегородской области.

"Считаю, что нижегородцам повезло, поскольку только двум регионам в стране – Москве и Нижегородской области – предоставили возможность выбрать между традиционным вариантом голосования и новым, дистанционным", - отметила она.

"Чтобы принять участие именно в дистанционном голосовании, я до 21 июня успела подать заявку на сайте Госуслуги. Это очень удобный формат, особенно для тех, кто находится в режиме самоизоляции и тех, кто не выходит из дома в силу возраста или по состоянию здоровья. Дистанционное голосование – это еще и дополнительная возможность минимизировать риски и избежать скопления людей на участках", - рассказала Мария Самоделкина.

"Что касается меня, то в связи с нестандартным графиком работы мне сложно подстроиться под режим работы избирательных участков. Проще сделать это с ноутбука при помощи новых современных технологий. Всего пару кликов – и мой голос был принят! В конфиденциальности голосования и защите персональных данных лично у меня нет никаких сомнений – я уверена, что сайт госуслуг надежно защищен с точки зрения кибербезопасности", - добавила она.

Мария Самоделкина отметила важность поправки в Конституцию, которая касается волонтерской деятельности.

"Для меня и моих единомышленников это очень важно. Мы этого долго ждали и надеемся, что россияне проголосуют за обновленную Конституцию", - сказала она.