"Нижегородцы могут быть спокойны за свое здоровье, находясь на избирательных участках", - Ольга Щетинина Политика

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина прокомментировала голосование за поправки в Конституцию РФ

"Сегодня у жителей Нижегородской области есть реальная возможность сделать важный и серьезный шаг – дать оценку одному из главных документов нашей страны – Конституции РФ, внести поправки в которую предложил президент Владимир Путин. Изменения особенно актуальны сейчас, когда мы постепенно выходим из режима самоизоляции, снимаем ограничения из-за пандемии и возвращаемся к работе. Они коснутся всех сфер нашей жизни: и медицины, и социальных обязательств, и культурного наследия, и сохранения природного богатства, и поддержки НКО и волонтерства", - пояснила Ольга Щетинина.

"У всех поправок есть практическое значение. Так, например, теперь социальные обязательства в виде гарантированного размера минимальной оплаты труда, мер господдержки семей, материнства и детства приобретают конституционное значение, которое не позволит в дальнейшем допустить их изменения или невыполнения, несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства. То есть правительство, региональные власти, органы МСУ будут обязаны обеспечивать их выполнение, причем финансирование будет проводиться вне зависимости от состояния бюджета страны", - добавила депутат.

"Первоначально мы планировали, что голосование пройдет в апреле, но пандемия внесла небольшие коррективы. Сейчас многие нижегородцы уехали на дачи и садовые участки, другие продолжают соблюдать меры самоизоляции и не выходят из дома, но при этом считают своим долгом отдать свой голос", - считает Ольга Щетинина.

"Несмотря на то, что день голосования назначен на 1 июля, сделать это можно уже с сегодняшнего дня, причем различными способами. Например, как я – прийти на свой участок для голосования с 25 по 1 июля с 8 утра до 8 вечера. Или проголосовать на дому в эти же дни. Для этого надо успеть обратиться в свою участковую комиссию до 17:00 1 июля, обсудив удобное для голосования время. Знаю, что около 140 тысяч нижегородцев уже выбрали дистанционное электронное голосование, подав заявление через портал госуслуг", - рассказала заместитель председателя регионального парламента.



"Кстати, пока я была на избирательном участке, обратила внимание на соблюдение порядка бесконтактного голосования и наличие защитных масок, перчаток, "одноразовых" ручек и антисептиков – замечаний нет. Обязательно всем измеряют температуру на входе, соблюдается необходимая дистанция. Так что за свое здоровье и безопасность нижегородцы могут быть спокойны", - подытожила Ольга Щетинина.