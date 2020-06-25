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Экономика

ПСБ и Минэкономразвития России заключили соглашение об увеличении лимитов на кредитование малого и среднего бизнеса

25 июня 2020 16:55  [413] Экономика

"Промсвязьбанк" (ПСБ) и Минэкономразвития России подписали соглашение об увеличении лимитов на 10 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса под 2%. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

На текущий момент ПСБ выдал уже более двух тысяч кредитов на восстановление деятельности компаний и вошел в тройку-лидеров по объемам выдачи кредитных средств.  

"Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса.  Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объеме реализовать установленный лимит в 10 млрд рублей. Благодаря дополнительному лимиту, мы сможем в два раза увеличить выдачи кредитов и оказать финансовую поддержку тем компаниям, которые в ней нуждаются", –– отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

Программа льготного кредитования предприятий МСБ под 2% начала действовать с 1 июня. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность.

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