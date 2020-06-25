"Я убедился, что электронное голосование - это действительно удобно", - Роман Стронгин Политика

Роман Стронгин Фото: пресс-служба правительства региона

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин принял участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ

"Наша область является одним из пионеров электронного голосования. Я только что проголосовал, и это, действительно, удобно. Огромные структуры во всем мире – коммерческие, военные, политические – давно существуют в виртуальных системах. Поэтапно осваиваем это и мы в вопросах проведения референдумов", - сказал Роман Стронгин.

"Я положительно оцениваю тот факт, что государство доверило Нижегородской области участие в этом эксперименте. Это говорит не только о технической грамотности, но и социальной и политической грамотности народа и власти", - считает председатель Общественной палаты.

"Всенародная оценка принятия изменений в Конституцию – событие, которое бывает редко и имеет исключительную важность. Все встречи, которые мы проводили с людьми до голосования, говорили о том, что всех волнует два основных вопроса – безопасность и справедливость. И эти важные темы отражены в поправках", – подытожил Роман Стронгин.