Во время пожара в Литературном музее Нижнего Новгорода экспонаты отсутствовали, - Юрий Шалабаев Происшествия

Фото: Анастасия Макарычева

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя пожар в Литературном музее, сказал, что экспонаты там в это время отсутствовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что здание музея (ул. Минина, 26) загорелось около пяти вечера 25 июня. Музей находится на реставрации. Подрядчику было необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.

Пожар был ликвидирован в 21:57. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС Михаил Оленев сказал, что во время пожара пришлось эвакуировать материальные ценности, в числе которых экспонаты, относящиеся к декору 19-го века.

По словам Юрия Шалабаева, на момент возникновения возгорания в музее практически все экспонаты из него были вывезены. Это произошло еще осенью прошлого года. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти.

"Насколько пострадали интерьеры, нам предстоит оценить вместе с коллегами регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Потом будем принимать решение по скорейшему восстановлению объекта", - сказал и.п. главы Нижнего Новгорода.

"Это муниципальное учреждение, и реставрацией, в том числе и после пожара, будет заниматься администрация Нижнего Новгорода", - пояснил он.

По словам Юрия Шалабаева, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, который также присутствовал на месте ЧП, подтвердил готовность регионального правительства оказать помощь в восстановлении музея.