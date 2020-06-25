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Политика

"Поправки в Конституцию помогут воспитать здоровое поколение", - Юрий Ерофеев

26 июня 2020 09:26  [75] Политика

Депутат думы Нижнего Новгорода, директор детско-юношеской спортивной школы "Сормово" Юрий Ерофеев прокомментировал необходимость принятия поправок в Конституцию, вынесенных по решению президента России Владимира Путина на Общероссийское голосование 1 июля

"Почему я буду голосовать за поправки в Конституцию? Потому что они касаются самого важного для каждого россиянина и всей нашей страны. Успех любого государства — это семья. Семейные ценности станут частью Конституции, а дети - важнейшим приоритетом государственной политики России. Это позволит государству защитить институт семьи и брака, поможет воспитать здоровое и сильное поколение. Ведь именно дети и молодёжь – основа будущего государства", - считает директор детско-юношеской спортивной школы.

"Важна и социальная часть поправок. Государство законодательно берёт на себя обязанность обеспечивать необходимый уровень социального достоинства граждан России. Это и закрепление в Конституции МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий, и поправка о доступности медицины, которая сегодня, во время коронавирусной эпидемии, стала одной из самых значимых для населения", - поясняет он.

"Ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, внесла свои коррективы в сроки голосования за поправки в Конституцию. Но зато эта двухмесячная отсрочка дала людям дополнительное время на то, чтобы подробно ознакомиться со всеми поправками и понять, за что именно они придут голосовать 1 июля. А то, что прийти и проголосовать нужно, думаю, должно быть ясно всем. Ведь Конституция – это Основной закон страны, по которому мы живём, поэтому выразить своё мнение – долг каждого гражданина", - подытожил Юрий Ерофеев.

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