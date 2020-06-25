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Общество

Тарифы на электроэнергию поднимутся с 1 июля в Нижегородской области

26 июня 2020 09:54  [145] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Тарифы на электроэнергию поднимутся с 1 июля в Нижегородской области.

ПАО "ТНС энерго НН" информирует о том, что такое решение принимает региональная служба по тарифам (РСТ).

Одноставочный тариф для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы возрастет с 3,71 до 3,84 рублей за кВт/ч, сверх социальной нормы – с 6,45 до 6,70 рублей за кВт/ч.

По сниженному тарифу будут оплачивать электроэнергию нижегородцы, проживающие в сельской местности, либо в жилых помещениях, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками.

Для данных категорий населения РСТ установила понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам.

Более подробная информация о тарифах на электроэнергию для различных категорий населения Нижегородской области размещена на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" в разделе "Тарифы и нормативы".

Узнать собственный тариф можно также на сайте гарантирующего поставщика, заполнив таблицу.

В Нижегородской области в 2020 году тарифы на электроэнергию менялись в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Совокупный рост тарифа за год составил около 3,5%.

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