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Тарифы на электроэнергию поднимутся с 1 июля в Нижегородской области.
ПАО "ТНС энерго НН" информирует о том, что такое решение принимает региональная служба по тарифам (РСТ).
Одноставочный тариф для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы возрастет с 3,71 до 3,84 рублей за кВт/ч, сверх социальной нормы – с 6,45 до 6,70 рублей за кВт/ч.
По сниженному тарифу будут оплачивать электроэнергию нижегородцы, проживающие в сельской местности, либо в жилых помещениях, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками.
Для данных категорий населения РСТ установила понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам.
Более подробная информация о тарифах на электроэнергию для различных категорий населения Нижегородской области размещена на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" в разделе "Тарифы и нормативы".
Узнать собственный тариф можно также на сайте гарантирующего поставщика, заполнив таблицу.
В Нижегородской области в 2020 году тарифы на электроэнергию менялись в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Совокупный рост тарифа за год составил около 3,5%.
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