Трое подростков на мотоциклах столкнулись в Гагинском районе

Фото:
Трое подростков пострадали в ДТП в Гагинском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
В ведомстве пояснили, что двое юношей (16 и 17 лет) находились на мопеде Alpha, третий – 15-летний мальчик, управлял мотоциклом Motoland.
ДТП произошло днем в с.Мишуково, когда 16-летний водитель мопеда, при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом.
В результате пострадали все участники ДТП, однако госпитализация потребовалась лишь водителю мопеда.
В УГИБДД отметили, что подростки во время аварии находились без шлемов. Транспортные средства у них не зарегистрированы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+