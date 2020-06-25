Трое подростков на мотоциклах столкнулись в Гагинском районе Происшествия

Фото: архив ГИБДД

Трое подростков пострадали в ДТП в Гагинском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что двое юношей (16 и 17 лет) находились на мопеде Alpha, третий – 15-летний мальчик, управлял мотоциклом Motoland.

ДТП произошло днем в с.Мишуково, когда 16-летний водитель мопеда, при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом.

В результате пострадали все участники ДТП, однако госпитализация потребовалась лишь водителю мопеда.

В УГИБДД отметили, что подростки во время аварии находились без шлемов. Транспортные средства у них не зарегистрированы.