Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2020 10:31  [51] Трое подростков на мотоциклах столкнулись в Гагинском районе
26 июня 2020 09:18  [95] Нижегородец, сломавший ребенку позвоночник, не смог обжаловать приговор
26 июня 2020 09:11  [176] Во время пожара в Литературном музее Нижнего Новгорода экспонаты отсутствовали, - Юрий Шалабаев
25 июня 2020 23:05  [289] Пожар в здании Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде ликвидирован
25 июня 2020 19:57  [346] Чердачные перекрытия нижегородского "Литературного музея" обрушились при пожаре
25 июня 2020 18:23  [481] Литературный музей им. Горького горит в Нижнем Новгороде
25 июня 2020 17:37  [240] Школьник из Арзамаса обвиняется в разбое и вымогательстве
25 июня 2020 16:24  [415] Житель Сарова, "заминировавший" участок полиции, получил шесть лет строгого режима
25 июня 2020 14:08  [484] Сотрудников ДУКа, из-за которых женщина с младенцем насмерть отравились газом, будут судить в Павлове
23 июня 2020 18:19  [421] Тело нижегородки обнаружили в Оке
Происшествия

Трое подростков на мотоциклах столкнулись в Гагинском районе

26 июня 2020 10:31  [51] Происшествия

Фото: архив ГИБДД

Трое подростков пострадали в ДТП в Гагинском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что двое юношей (16 и 17 лет) находились на мопеде Alpha, третий – 15-летний мальчик, управлял мотоциклом Motoland.

ДТП произошло днем в с.Мишуково, когда 16-летний водитель мопеда, при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом.

В результате пострадали все участники ДТП, однако госпитализация потребовалась лишь водителю мопеда.

В УГИБДД отметили, что подростки во время аварии находились без шлемов. Транспортные средства у них не зарегистрированы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph