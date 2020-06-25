"Необходимо, чтобы у нас была Конституция, достойная Российского государства", - Зинаида Застело Политика

Директор Центральной библиотечной системы Сормовского района, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Застело рассказала о том, какие поправки в Конституцию РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, считает самыми значимыми

"Для меня наиболее важные поправки в Конституцию связаны с семьей и детьми, потому что я уверена, что семья - это главное в жизни любого человека. И если семьям будут уделять больше внимания на государственном уровне, то у нас в стране будут хорошо обучаемые, счастливые и талантливые дети, из которых в дальнейшем вырастут отличные люди", - считает Зинаида Застело.

"Почему важно принять участие в голосовании за поправки в Конституцию? Потому что Основной закон страны меняется нечасто. И сейчас как раз такой момент, когда нужно понять все недочеты, которые были допущены в действующей редакции, и их исправить. Необходимо, чтобы у нас была Конституция, достойная нашего Российского государства", - сказала заслуженный работник культуры.