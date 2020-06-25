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Общество

Нижегородец взыскал со стоматологии 100 тысяч рублей за установку не соответствующего зубного протеза

26 июня 2020 12:33  [103] Общество

Нижегородец взыскал со стоматологии 100 тысяч рублей за установку не соответствующего зубного протеза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Мужчина обратился в Сормовский районный суд с иском к стоматологической клинике ООО "Белее белого". Он сообщил, что заключил с компанией договор на услугу по протезированию зубов за 86,6 тысяч рублей, но остался ею недоволен. Поэтому он просит расторгнуть договор и вернуть заплаченные деньги.

Судебная экспертиза показала, что врач действительно выбрал не ту конструкцию протеза, какая нужна при таком диагнозе.

"Вместо односторонней конструкции должен быть установлен двусторонний дуговой протез, который и был указан в первичном плане лечения", - пояснили в пресс-службе.

В ноябре 2019 года суд частично удовлетворил требования мужчины. С ООО "Белее белого" было взыскано 82,8 тысяч рублей, моральный вред – 3 тысячи рублей, штраф -  10 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг.

Но обе стороны подали жалобы: истец остался недоволен размером штрафа и отсутствием неустойки, а стоматология посчитала решение суда незаконным.

Апелляции удовлетворены не были.

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