Нижегородец взыскал со стоматологии 100 тысяч рублей за установку не соответствующего зубного протеза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Мужчина обратился в Сормовский районный суд с иском к стоматологической клинике ООО "Белее белого". Он сообщил, что заключил с компанией договор на услугу по протезированию зубов за 86,6 тысяч рублей, но остался ею недоволен. Поэтому он просит расторгнуть договор и вернуть заплаченные деньги.
Судебная экспертиза показала, что врач действительно выбрал не ту конструкцию протеза, какая нужна при таком диагнозе.
"Вместо односторонней конструкции должен быть установлен двусторонний дуговой протез, который и был указан в первичном плане лечения", - пояснили в пресс-службе.
В ноябре 2019 года суд частично удовлетворил требования мужчины. С ООО "Белее белого" было взыскано 82,8 тысяч рублей, моральный вред – 3 тысячи рублей, штраф - 10 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг.
Но обе стороны подали жалобы: истец остался недоволен размером штрафа и отсутствием неустойки, а стоматология посчитала решение суда незаконным.
Апелляции удовлетворены не были.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+