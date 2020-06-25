Нижегородец взыскал со стоматологии 100 тысяч рублей за установку не соответствующего зубного протеза Общество

Нижегородец взыскал со стоматологии 100 тысяч рублей за установку не соответствующего зубного протеза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Мужчина обратился в Сормовский районный суд с иском к стоматологической клинике ООО "Белее белого". Он сообщил, что заключил с компанией договор на услугу по протезированию зубов за 86,6 тысяч рублей, но остался ею недоволен. Поэтому он просит расторгнуть договор и вернуть заплаченные деньги.

Судебная экспертиза показала, что врач действительно выбрал не ту конструкцию протеза, какая нужна при таком диагнозе.

"Вместо односторонней конструкции должен быть установлен двусторонний дуговой протез, который и был указан в первичном плане лечения", - пояснили в пресс-службе.

В ноябре 2019 года суд частично удовлетворил требования мужчины. С ООО "Белее белого" было взыскано 82,8 тысяч рублей, моральный вред – 3 тысячи рублей, штраф - 10 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг.

Но обе стороны подали жалобы: истец остался недоволен размером штрафа и отсутствием неустойки, а стоматология посчитала решение суда незаконным.

Апелляции удовлетворены не были.