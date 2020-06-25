"Гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам", - Денис Москвин Политика

Депутат Государственной думы Денис Москвин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

"Решение голосовать именно на избирательном участке было принято мной осознанно. Важно лично оценить, как в период пандемии организована процедура голосования. Убедился, что она полностью безопасна, соответствует всем требованиям, предъявляемым Роспотребнадзором. Нижегородцы, которые придут на избирательные участки, совершенно ничем не рискуют", - рассказал Денис Москвин.

По словам депутата Госдумы, Конституция является основополагающим документом для страны. На Общероссийское голосование по инициативе президента России Владимира Путина вынесено более 200 поправок.

"Значение данной процедуры сложно переоценить. Конституция — это фундаментальный документ, и гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам, проголосовав либо за, либо против. Поправки затрагивают большое количество значимых аспектов, начиная от установления статуса русского языка государствообразующим, признания культуры России уникальным наследием и заканчивая запретом действий, направленных на изменение границ Российской Федерации. Необходимо на законодательном уровне закрепить те изменения, которые произошли за последние десятилетия и стали органичным продолжением в развитии нашей страны", - отметил депутат.