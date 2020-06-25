АПЗ выплатит дивиденды за 2019 год Экономика

Проходная АПЗ Фото: АПЗ

Годовое общее собрание акционеров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина" (АПЗ) состоялось 19 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Оно проходило в форме заочного голосования путем подсчета бюллетеней, поступивших в адрес предприятия.

Акционеры АПЗ утвердили годовой отчет компании за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам 2019 года.

Большинством голосов были поддержаны рекомендации совета директоров о распределении чистой прибыли в размере 778,4 млн рублей следующим образом:

- 377,2 млн рублей – на выплату дивидендов;

- 48 млн рублей – на благотворительность;

- 3,5 млн рублей – на выплату вознаграждения членам совета директоров;

- 349,7 млн рублей – оставить не распределенной.

Общим собранием было принято решение о выплате дивидендов в размере 1175 рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию. Денежные средства будут перечисляться на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) почтовым переводом. Датой для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 30 июня 2020 года.

На собрании были избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии завода. Также утвержден аудитор для осуществления обязательного ежегодного аудита – ООО "Внешаудит консалтинг".

"Безусловным приоритетом работы предприятия в 2019 году стало выполнение возложенных на него задач по поставкам изделий в рамках ГОЗа и военно-технического сотрудничества. Несмотря на очень непростые условия работы, за отчетный период Общество продемонстрировало устойчивую динамику, эффективность, надежность и стабильность в достижении утвержденных бизнес-целей. По итогам отчетного периода объем отгруженной продукции достиг 12 млрд рублей, при этом на инвестиционную деятельность было направлено 813,3 млн рублей. Сегодня у нас создана хорошая платформа для дальнейшего поступательного развития", - прокомментировал итоги года генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

Растущая конкуренция требует от АО "АПЗ" новых инновационных подходов и мобилизации производственного потенциала. Развивая тему, председатель Совета директоров АО "АПЗ" Олег Лавричев отметил, что "за прошедший период были реализованы мероприятия, направленные на существенную экономию издержек, сохранение высокого уровня финансовой устойчивости".

"По итогам года Обществом был получен стабильный финансовый результат — 778,4 млн рублей чистой прибыли. Это стало возможно благодаря эффективной системе управления, высокой квалификации и скоординированной работе нашей команды, последовательному выполнению производственной и инвестиционной программы", - сказал он.

На собрании также обозначили динамику основных показателей деятельности за 2018-2019 гг.:

- выработка на одного работника по товарному выпуску с учетом услуг увеличилась на 2,8%;

- среднемесячная заработная плата всего персонала возросла на 5,5 %;

- потребление энергоресурсов снизилось: газоснабжения - на 9,5%, электроэнергии – на 4,5%, водоснабжения – на 6,3%.