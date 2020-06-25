Последние новости рубрики Политика
27 июня 2020 14:22  [0] "Голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности", - Андрей Нестеренко
27 июня 2020 13:48  [251] "Противоэпидемический режим на избирательных участках полностью соблюдается", - Валентина Цывова
27 июня 2020 13:34  [72] Международные наблюдатели оценили работу Ситуационного центра в Нижегородской области
27 июня 2020 13:13  [77] "Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут", - Анна Малиновская
27 июня 2020 10:26  [149] "Дистанционное голосование — очень удобный формат", - Андрей Жильцов
26 июня 2020 19:45  [227] "Поток голосующих увеличился", - наблюдатели Общественной палаты
26 июня 2020 19:38  [217] Иностранные эксперты наблюдают за ходом голосования в Нижегородской области
26 июня 2020 19:31  [211] "Электронный бюллетень практически не отличается от бумажного аналога", - Маргарита Красилевская
26 июня 2020 18:00  [303] "Волонтеры Конституции" работают на избирательных участках
26 июня 2020 17:44  [249] Юрий Шалабаев принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Политика

"Противоэпидемический режим на избирательных участках полностью соблюдается", - Валентина Цывова

27 июня 2020 13:48  [251] Политика

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Валентина Цывова оценила меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, применяемые на избирательных участках Нижегородской области.
 
"Я голосовала на избирательном участке в Автозаводском районе, при входе волонтеры предлагают надеть защитную маску и перчатки, предоставляют их в случае необходимости. Затем руки в перчатках обрабатываются, избирателю представляется индивидуальная ручка. Паспорт человек предъявляет, не передавая в руки сотрудникам участковой комиссии. Важно, что вход и выход с участка разобщены, это помогает избежать пересечения потоков избирателей. На участке работало шесть общественных наблюдателей, все они находились на дистанции 1.5-2 метра друг от друга", - сказала Валентина Цывова.
 
Аналогичную информацию ситуационный центр Общественной палаты получает и от общественных наблюдателей, работающих по всему региону, что позволяет сделать вывод, что процедура голосования проходит в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Центризбиркома.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph