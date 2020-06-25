Врачи, работающие с COVID-больными, продолжат получать президентские выплаты до августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев – в июле и августе. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Изначально предполагалось, что выплаты будут поступать с апреля в течение трех месяцев, то есть до июня. Теперь срок продлен до конца лета.

Сумма, предназначенная для врачей, составляет 80 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей.

Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников.

Напомним, что в Нижегородской области, помимо федеральных выплат, также действуют и региональные. Согласно распоряжению правительства, ежемесячные выплаты положены специалистам, работающим на станциях скорой помощи: среднему медперсоналу, задействованному в комплектации и укладке препаратов и инструментов; водителям; уборщикам производственных и служебных помещений - в размере 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года.

Инженеры отделения амбулаторного диализа получат 40% от среднемесячного дохода, слесари-сантехники стационаров и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стационаров учреждений, плотники, рабочие, обслуживающие кислородные станции, - 30%, а служащие - 50%.

Также 50% от среднемесячного дохода будет начислено специалистам технической поддержки стационаров. Уборщикам производственных и служебных помещений стационаров, лифтерам, работникам прачечных, кастеляншам и буфетчицам предусмотрены выплаты в размере 30% от среднемесячного дохода.