"Впечатления от организации процесса голосования - самые позитивные", - Марина Ефимова

Руководитель благотворительного фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова поделилась своими впечатлениями от процедуры голосования
"Я ходила голосовать на избирательный участок, и впечатления от организации процесса самые позитивные. Нет большого скопления людей. Мне выдали маску, предложили протереть руки. На расстоянии полутора метров у меня проверили паспорт, затем выдали бюллетень, и я пошла в кабинку и сделала отметку в бюллетене", - рассказала Марина Ефимова.
"Организовано все очень продуманно: одноразовые ручки, дезинфицирующие коврики. Быстро, комфортно. И хорошо, что в этот раз голосование на участках проводится не в один день. Это очень разумный подход", - считает руководитель благотворительного фонда.
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