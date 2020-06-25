НОФ обеспечила избирательные участки региона средствами индивидуальной защиты Общество

Нижегородская областная фармация (НОФ) взяла на себя вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты всех участников процесса голосования по поправкам в Конституцию, которое проходит в стране с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято по итогам совещания в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева 3 июня 2020 года.

ГП НО "НОФ" осуществило поставку медицинских масок, перчаток, защитных экранов и халатов для членов избирательных комиссий и избирателей, а также обеспечило каждый участок для голосования антисептиками, антисептическими салфетками, инфракрасными термометрами и антибактериальными ковриками.

На голосовании по поправкам в Конституцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности для всех участников избирательного процесса, отметили в НОФ. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ, каждый гражданин, который пришел на участок для голосования, в обязательном порядке проходит термометрию и получает санитарный набор, в который входят, в том числе, защитная маска и одноразовые перчатки.

Для всех участников процесса в Нижегородской области необходимо более 2 млн масок, и столько же пар перчаток. Кроме того, все участки для голосования обеспечены антисептиками и тепломерами (по данным избирательной комиссии Нижегородской области, на территории региона подготовлены 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков).

По словам генерального директора ГП НО "НОФ" Павла Ястребова, в целях обеспечения наличия средств индивидуальной защиты в достаточном количестве Нижегородская областная фармация дополнительно заключила контракты с 15 поставщиками.

"Чтобы осуществить закупки в максимально сжатые сроки, понадобилась мобилизация всех внутренних ресурсов госпредприятия. Важную роль сыграли также давние партнерские отношения с контрагентами и безупречная репутация ГП НО "НОФ" на фармацевтическом рынке", - рассказал гендиректор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов.

Отгрузка средств индивидуальной защиты проходила в несколько этапов. Первая партия поступила на склад ГП НО "НОФ" 4 июня, последняя поставка прошла 23 июня. После поступления на склад продукция оперативно проходила сортировку и направлялась на избирательные участки Нижегородской области.