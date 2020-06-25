Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали за общественные пространства на избирательных участках Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали 1 июля 2020 года на избирательных участках за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Параллельно с голосованием за поправки в Конституцию нижегородцы могли определить и общественные территории, которые необходимо преобразить. Из представленного списка можно было выбрать два пространства. В дальнейшем, мнение нижегородцев будет учтено при формировании перечня благоустройства. Пространство-победитель голосования обязательно преобразится в следующем году", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также напомнил, что онлайн-голосование по выбору общественных пространств в регионе продолжается. Отдать свой голос можно на портале: golosza.ru до 6 июля включительно. На данный момент дистанционной возможностью проголосовать воспользовалось более 48 тысяч нижегородцев.

"Обращаюсь к нижегородцам, которые еще не сделали свой выбор. Зарегистрируйтесь на портале и проголосуйте за парк или сквер, который, по вашему мнению, надо благоустроить. Именно от вашего решения зависит, как будет развиваться район, где вы живете. Окончательные итоги голосования, как онлайн-, так и оффлайн-, будут подведены 7 июля", - пояснил Глеб Никитин.

Всего в региональный перечень территорий вошло 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области.

Напомним, рейтинговое голосование по выбору общественных пространств стартовало 23 июня в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек.

Принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.