"Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко Политика

Политолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", директор Международного Института Политической Экспертизы (МИПЭ), председатель Комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию.

"По итогам голосования по внесению изменений в Конституцию можно сказать, что эксперимент с дистанционным форматом голосования в Нижегородской области прошел успешно. Безусловно, высокая явка на выборах зависела от того, как организовано сам процесс голосования. У избирателей была целая неделя на то, чтобы выразить свое мнение, также было предоставлено множество разных возможностей, чтобы проголосовать наиболее подходящим способом. Кроме того, люди были мотивированы прийти голосовать, учитывая поляризацию общества и развернувшуюся дискуссию по предлагаемым поправкам в Основной закон России", - отметил Евгений Минченко.