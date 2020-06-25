Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу Политика

Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вместе с гудками нижегородцы услышали сообщения о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания, которые в эфире зачитал диктор ГТРК "Нижний Новгород", заслуженный работник культуры РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода Юрий Прохоров.

"Все мы с детства помним голос Левитана, который сообщал народу Советского Союза о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Нам хотелось вызвать в нижегородцах похожие ощущения. Присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" - важный рубеж в нашей истории. Мы гордимся подвигом горьковчан и всегда будем чтить его. Мне хочется поблагодарить нижегородские предприятия и организации, которые присоединились к этой акции. Промышленные предприятия очень активно поддержали инициативу о присвоении почетного звания", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля стало известно, что Нижнему Новгороду и еще 19 городам России будет присвоено звание "Город трудовой доблести".