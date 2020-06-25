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Общество

Мобильные телефоны пытались перебросить на территорию нижегородского СИЗО № 1

02 июля 2020 18:24  [45] Общество

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Сотрудниками отдела охраны следственного изолятора № 1 пресечена попытка переброса запрещенных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 2 июля 2020 года.

Накануне на территории учреждения были обнаружены два белых свертка перемотанные скотчем и переброшенные на режимную территорию со стороны одной из улиц Нижнего Новгорода.

При вскрытии в свертках были обнаружены 12 SIM-карт, 11 телефонов, 3 зарядных устройства. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в июне этого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1.

Напомним также, в апреле этого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. 

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.

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