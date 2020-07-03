Нижегородский филиал "Т Плюс" усилил меры безопасности жителей во время плановых работ на теплосетях Общество

В ходе подготовки к отопительному сезону 2020/2021 годов Нижегородский филиал "Т Плюс" усилил меры обеспечения безопасности жителей при проведении плановых работ на тепловых сетях Дзержинска и Кстова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В первую очередь это касается предупреждения граждан о необходимости соблюдать осторожность вблизи мест проведения плановых локальных гидравлических испытаний (опрессовок) тепловых сетей. С этого года такие места обозначаются предупредительными аншлагами, проводится оповещение о проходящих гидравлических испытаниях по громкоговорителю.

"Звуковое оповещение пешеходов и автомобилистов, броские предупредительные аншлаги, которые выставляются теперь в дни проведения испытаний над крышками люков – нововведение нынешней ремонтной кампании. При опрессовках могут случаться порывы, поскольку они проводятся именно с целью выявить и устранить ослабленные места системы теплоснабжения до наступления отопительного сезона и тем самым обеспечить надежное теплоснабжение потребителей зимой. Повышенные меры безопасности помогут избежать при проведении опрессовок любых неприятных случайностей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В свою очередь энергетики филиала призывают жителей при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщить:

в г. Дзержинске – в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050 или аварийную службу АО "ДТС" по телефону: 25-95-70;

в г. Кстово – в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41 или в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых тепловых сетей по телефону 7-97-75.