"Нижегородцы осознали свою роль в управлении страной", - Роман Стронгин Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородцы осознали свою роль в управлении страной", - заявил председатель общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин в ходе пресс-конференции по итогам общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, 3 июля 2020 года.

"В жизни люди не говорят о Конституции. Они говорят о своих проблемах, трудностях, чего бы они хотели, о чем мечтают. Но сейчас они почувствовали, что желаемого можно достичь путем внесения поправок в Конституцию. Отсюда и очень высокая явка, какой не было ни на одних выборах", - сказал он.

Напомним, что явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91% от общего числа голосующих. То есть, проголосовали 1 904 686 человек. Свои голоса "за" отдали 79,31%, "против" - 20,16%.

Роман Стронгин отметил, что этот показатель гораздо выше, чем средний по стране.

"Пандемия наложила свой отпечаток. Чтобы обеспечить выполнение санитарных норм, выборы длились семь дней. Такую работу очень сложно организовать. Несмотря небольшие погрешности, это были исключительно чистые выборы", - добавил председатель общественной палаты.

Член общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Валентина Цывова в свою очередь пояснила, что особенность этих выборов – колоссальное количество общественных наблюдателей. На выборах на 2169 участках работали 13317 человек. Отметим, что на последних выборах президента число общественных наблюдателей составляло 2260 человек.

Она также считает важным, что значительная часть общественных наблюдателей – это студенты, "за которыми будущее".