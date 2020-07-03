"Единая Россия" подготовит изменения в законодательство после принятия поправок в Конституцию Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Дмитрий Медведев поручил фракции "Единой России" в Госдуме оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство, для обеспечения реализации изменений в Конституцию. Итоги общероссийского голосования по одобрению изменений в Основной закон и предстоящая законодательная работа обсуждались на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций "Единой России", в котором приняли участие руководители региональных отделений партии, фракций в законодательных собраниях субъектов страны и представительных органах административных центров. Об этом сообщили в НРО партии.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" активно участвовала в разработке поправок в Конституцию.

"Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией. Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед "Единой Россией", так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег", — заявил он.

По словам Дмитрия Медведева, на "Единой России" лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале масштабной работы по изменению законодательства заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом вопросе "речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны".

Только на федеральном уровне необходимо изменить порядка ста законов. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что партия готова организовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство во всех регионах России — по аналогии с дискуссиями по поводу поправок "Единой России" в Трудовой кодекс.

"Мы считаем, что все эти законы необходимо широко обсудить — мы готовы организовать дискуссию на базе фракций "Единой России" в местных заксобраниях", — сказал Сергей Неверов.

По мнению секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию нужно совместить с формированием основных положений народной программы партии.

"Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили свое отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы. Предлагаю провести в конце июля — начале августа 2020 года рабочее заседание партийной программной комиссии. После утверждения основных положений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Государственную Думу", — сказал Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев инициативу поддержал и отметил, что итоги голосования за поправки в Конституцию накладывают на партию дополнительную ответственность.

"Голосование и подписанный президентом указ о вступлении поправок в Конституцию в юридическую силу означают очень высокий кредит доверия — главе государства, власти в целом. Наша с вами задача — оправдать доверие людей. В этом случае такие слова абсолютно уместны", — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона и главам МСУ подготовить предложения о реализации поправок в Конституцию России. Глава региона отметил необходимость максимально четкого взаимодействия государственных муниципальных органов власти.

"Поправки в Конституцию касаются всей страны, но успешность их воплощения в жизнь во многом зависит от того, что происходит на региональном и муниципальном уровнях. Текст Основного закона – это не "благие пожелания", а прямое руководство к действию. 1,5 миллиона жителей нашей области поддержали поправки в Конституцию. Нам важно оправдать доверие нижегородцев. Все поступающие предложения обсудим в ближайшее время", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что огромное значение для Нижегородской области имеют положения, касающиеся поддержки детства и материнства, доступной и качественной медицины, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды, научно-технического развития.

"Теперь нам предстоит важная задача - привести в соответствие с Конституцией все законы и нормативные акты, например, разработать федеральный закон "О молодежной политике", поскольку норма о ней закреплена в Конституции. Кроме того, мы будем анализировать и приводить в соответствие с Конституцией региональную законодательную базу. Так, в частности, индексация пособий потребует пересмотра некоторых действующих в Нижегородской области законов в этой сфере", - отметила и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.