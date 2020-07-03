"Более 300 молодых специалистов на селе получают господдержку", - Глеб Никитин Общество

Более 300 молодых нижегородских специалистов на селе получают господдержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Одной из главных мер привлечения кадров является финансовая поддержка. Сейчас для молодых специалистов сельского хозяйства действуют доплаты к заработной плате и так называемые "подъемные" выплаты. В этом году на развитие кадрового потенциала сельхозпроизводства планируем направить более 80 миллионов рублей из областного бюджета", - продолжил Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, за время действия закона "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" от 26 декабря 2018 года меры господдержки назначены 329 молодым специалистам и работникам агропрома. В частности, 153 человека стали получателями в 2020 году. При этом размер ежемесячных доплат для работников сельского хозяйства: трактористов-машинистов, операторов машинного доения, операторов по искусственному осеменению животных - составляет 4 тысячи рублей; для специалистов: экономистов и бухгалтеров – 6 тысяч рублей и 8 тысяч рублей, в зависимости от уровня образования.

Кроме того, 23 молодым специалистам были назначены "подъемные" выплаты в размере 70 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Указанное пособие будет выплачиваться в первые три года по трудовому договору.

Вместе с тем, по закону также предусмотрена выплата аграрных стипендий: для обучающихся в вузах — 4 тысячи рублей, в техникумах — 3 тысячи рублей.

Напомним, согласно закону "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" от 26 декабря 2018 года, право на получение ежемесячной выплаты, а также пособия и единовременной выплаты имеют молодые специалисты, заключившие трудовой договор с сельскохозяйственной организацией (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством) после 1 января 2019 года.