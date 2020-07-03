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Политика

Дмитрий Конош возглавил транспортную прокуратуру ПФО

07 июля 2020 17:21  [80] Политика
Дмитрий Конош

Дмитрий Конош

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Экс-заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрий Конош возглавил Приволжскую транспортную прокурору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший глава Приволжской транспортной прокуратуры Тимур Кебеков подал в отставку в середине апреля 2020 года в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

СПРАВКА:
Дмитрий Конош родился в 1975 году в г.Кронштадт. Является государственным советником юстиции 3 класса. Службу в органах прокуратуры начал в 2003 году. Предыдущим местом работы была Северо-Западная транспортная прокуратура, где он трудился с 2019 года.

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