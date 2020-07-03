Дмитрий Конош возглавил транспортную прокуратуру ПФО Политика

Дмитрий Конош Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Экс-заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрий Конош возглавил Приволжскую транспортную прокурору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший глава Приволжской транспортной прокуратуры Тимур Кебеков подал в отставку в середине апреля 2020 года в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

СПРАВКА:

Дмитрий Конош родился в 1975 году в г.Кронштадт. Является государственным советником юстиции 3 класса. Службу в органах прокуратуры начал в 2003 году. Предыдущим местом работы была Северо-Западная транспортная прокуратура, где он трудился с 2019 года.