Дмитрий Конош возглавил транспортную прокуратуру ПФО

Дмитрий Конош
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Экс-заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрий Конош возглавил Приволжскую транспортную прокурору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бывший глава Приволжской транспортной прокуратуры Тимур Кебеков подал в отставку в середине апреля 2020 года в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
СПРАВКА:
Дмитрий Конош родился в 1975 году в г.Кронштадт. Является государственным советником юстиции 3 класса. Службу в органах прокуратуры начал в 2003 году. Предыдущим местом работы была Северо-Западная транспортная прокуратура, где он трудился с 2019 года.
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